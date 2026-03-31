Власти планируют завершить отопительный сезон в Ростове 10 апреля

Власти Ростова-на-Дону объявили предполагаемую дату завершения отопительного сезона. По словам заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Станислава Марченко, отключение отопления запланировано на следующую неделю, 10 апреля.Тем не менее горожане активно обращаются в социальных сетях с просьбой ускорить завершение отопительного периода. На улице стабильно теплая погода с температурой +12...+15 градусов, а в квартирах из-за горячих батарей слишком жарко. Кроме того, многие жители не хотят оплачивать услуги, связанные с «подогревом» воздуха. Однако придется.Отметим, что в прошлом году отопительный сезон был завершен 15 апреля.