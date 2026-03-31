Власти планируют завершить отопительный сезон в Ростове 10 апреля

Власти Ростова-на-Дону объявили предполагаемую дату завершения отопительного сезона. По словам заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Станислава Марченко, отключение отопления запланировано на следующую неделю, 10 апреля.

Тем не менее горожане активно обращаются в социальных сетях с просьбой ускорить завершение отопительного периода. На улице стабильно теплая погода с температурой +12...+15 градусов, а в квартирах из-за горячих батарей слишком жарко. Кроме того, многие жители не хотят оплачивать услуги, связанные с «подогревом» воздуха. Однако придется.

Отметим, что в прошлом году отопительный сезон был завершен 15 апреля.
