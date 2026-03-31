В Ростове собираются отремонтировать многострадальный комплекс «Павшим воинам» в сквере Фрунзе

В Ростове-на-Дону планируют отремонтировать многострадальный комплекс «Павшим воинам. Объект культурного наследия находится в сквере Фрунзе на площади Карла Маркса.

Всего за последние 10 лет комплекс ремонтировали уже несколько раз. Одна из ситуаций даже едва ли не обернулась трагедией. В 2015 году в момент возложения цветов к Вечному огню армянской делегацией часть мемориала обрушилась. Упавший кусок едва не задел 15-летнюю ученицу гимназии № 19.

Затем в 2019 году появилась новая проблема. Городская администрация искала подрядчиков, которые обновят мемориальные пилоны комплекса и подпорную стену.

Спустя пять лет комплексу снова потребовались обновления. Согласно данным Единого государственного реестра заключений, готовится проведение ремонта покрытия и лестниц. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы. О сроках выполнения работ не сообщается. Однако можно предположить, что мемориал хотят восстановить к 9 мая.

Мемориальный комплекс «Павшим воинам» был открыт в 1969 году и находится в сквере имени Фрунзе. Мемориал посвящён воинам и мирным людям, погибшим в Великой Отечественной войне - там захоронены более 300 человек.
Фото: Яндекс.карты
