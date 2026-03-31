31 марта стало известно о смерти бывшего тренера ГК «Ростов-Дон» Эдуарда Кокшарова. Об этом сообщила пресс-служба БГК «Мешков Брест», где Кокшаров возглавлял тренерский штаб.Наставник ушел из жизни в 50 лет. По предварительным данным, у него остановилось сердце. Его нашли мертвым в номере отеля, когда он не появился на завтрак во время сборов с командой.Эдуард Кокшаров был главным тренером команды «Ростов-Дон» с июля 2022-го по февраль 2023-го. Кокшаров — единственный гандболист в истории, забросивший более тысячи мячей за сборную России: 1 110 голов в 226 матчах. Свою карьеру спортсмена завершил в 2013 году, и далее началась его карьера тренера, где он был не менее успешен.