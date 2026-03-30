ВТБ: пассивный доход от вкладов в два раза выше, чем от сдачи недвижимости

ВТБ проанализировал две наиболее распространенные стратегии получения пассивного дохода для состоятельных клиентов — инвестиции в жилую недвижимость для последующей сдачи в аренду и открытие банковского вклада. По оценке банка, на текущем рыночном цикле классический депозит не только требует меньше временных затрат, но и обеспечивает денежный поток, который превосходит арендную модель.В ВТБ подсчитали, что сдача объекта недвижимости премиум или бизнес-класса в аренду приносит собственнику около 4–6% годовых в виде арендных платежей. Для сравнения: размещение средств на банковских вкладах или, например, в облигациях позволяет получать 14–17% годовых. Таким образом, разрыв в доходности достигает двукратного, а в отдельных случаях — трехкратного значения. Чтобы сформировать стабильный ежемесячный доход в размере 200 тысяч рублей за счет аренды, требуется капитал порядка 50 миллионов рублей. Аналогичный пассивный доход без необходимости управления объектом, поиска арендаторов и оплаты содержания недвижимости достигается при размещении на депозите суммы около 17 миллионов рублей.«Сегодня при выборе источника пассивного дохода на первый план выходит баланс между доходностью, затратами и вовлечённостью клиента. Недвижимость требует значительного капитала и постоянного управления, тогда как депозит даёт предсказуемый денежный поток без дополнительных усилий.Поэтому всё чаще стратегия пассивного дохода строится вокруг сочетания разных решений, где вклад выполняет роль базового и наиболее управляемого элемента. Это позволяет сохранить стабильность дохода и при этом оставлять пространство для более сложных инвестиционных инструментов», — отметила Наталия Носова, директор офиса ВТБ Private Banking в Ростове-на-Дону.По оценке экспертов ВТБ, когда ставки по вкладам снизятся, структура спроса неизбежно начнет трансформироваться. Денежные потоки перераспределятся в пользу акций, что может стать драйвером роста фондового рынка, а также в реальные активы, традиционно защищающие от инфляции, — золото и недвижимость, которые станут более привлекательными за счет потенциального роста стоимости.