В Ростовской области объявили желтый уровень погодной опасности до 2 апреля

В Ростовской области объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Гидрометцентра.Желтый уровень опасности говорит о том, что погодные условия несут потенциальную опасность. В это время вероятны обильные осадки, грозы, молнии, сильные порывы ветра, высокие или низкие температуры и другие явления.Специалисты прогнозируют местами в регионе туман. Белая пелена будет наблюдаться на проезжей части с вечера 31 марта до утра 1 апреля.Помимо этого, метеорологи прогнозируют грозу в регионе. Период предупреждения действует до вечера 2 апреля.Из-за непогоды жителям рекомендуется сохранять предельную осторожность на улице. Пешеходам стоит надевать светоотражающие элементы и переходить дорогу только по «зебре». Водителям нужно снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди едущего транспорта.