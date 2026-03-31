В Таганроге после атаки БПЛА по 47 адресам ввели локальный режим ЧС

В Таганроге Ростовской области после атаки беспилотников ввели локальный режим ЧС. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.Массовую атаку беспилотников отразили 29 марта. В результате произошедшего один человек погиб, одна пострадавшая госпитализирована в областной ожоговый центр, медики оценивают её состояние как стабильное. Также еще один пострадавший госпитализирован в БСМП, двое человек на амбулаторном лечении.Повреждены оказались более 60 жилых домов и 29 автомобилей. Также пострадали остекление в школе № 26 и три предприятия.- Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям с 22:00 29 марта установлен локальный режим ЧС по 47 адресным ориентирам,- сказано в сообщении.Продолжается работа над ликвидацией последствий.