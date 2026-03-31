Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Таганроге после атаки БПЛА по 47 адресам ввели локальный режим ЧС

В Таганроге Ростовской области после атаки беспилотников ввели локальный режим ЧС. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.

Массовую атаку беспилотников отразили 29 марта. В результате произошедшего один человек погиб, одна пострадавшая госпитализирована в областной ожоговый центр, медики оценивают её состояние как стабильное. Также еще один пострадавший госпитализирован в БСМП, двое человек на амбулаторном лечении.

Повреждены оказались более 60 жилых домов и 29 автомобилей. Также пострадали остекление в школе № 26 и три предприятия.

- Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям с 22:00 29 марта установлен локальный режим ЧС по 47 адресным ориентирам,- сказано в сообщении.

Продолжается работа над ликвидацией последствий.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика