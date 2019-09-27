На международном турнире по бильярду одержал победу уроженец Ростова



Ростовский бильярдист победил на международном турнире. Иосиф Абрамов стал обладателем «Кубка Империи». Соревнования проходили в Уссурийске.



В полуфинале молодой человек обыграл соперника из Молдовы со счётом 5:4. В финале он встретился с бильярдистом из Кыргызстана и также одержал верх.



Иосифу Абрамову - 18 лет, и он уже возглавляет рейтинг сильнейших бильярдистов мира. В 2019 году он уже выиграл на международном турнире «Кубок Кремля», чемпионате и Кубке мира по «Комбинированной пирамиде», международном турнире «Кубок Империи», открытом кубке Чеченской Республики в память Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова по «Московской пирамиде» и стал лучшим в первенстве России.