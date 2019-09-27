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На международном турнире по бильярду одержал победу уроженец Ростова

На международном турнире по бильярду одержал победу уроженец Ростова
Ростовский бильярдист победил на международном турнире. Иосиф Абрамов стал обладателем «Кубка Империи». Соревнования проходили в Уссурийске.

В полуфинале молодой человек обыграл соперника из Молдовы со счётом 5:4. В финале он встретился с бильярдистом из Кыргызстана и также одержал верх.

Иосифу Абрамову - 18 лет, и он уже возглавляет рейтинг сильнейших бильярдистов мира. В 2019 году он уже выиграл на международном турнире «Кубок Кремля», чемпионате и Кубке мира по «Комбинированной пирамиде», международном турнире «Кубок Империи», открытом кубке Чеченской Республики в память Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова по «Московской пирамиде» и стал лучшим в первенстве России.

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