Спортсмены из Суворовского района стали призерами всероссийской гонки с препятствиями
В городе Волжске Республики Марий Эл состоялись соревнования по гонкам с препятствиями, в которых приняли участие более ста спортсменов из разных регионов России.
По словам организаторов, участникам подготовили сложную полосу препятствий, которую до этого момента не удавалось полностью пройти ни одному спортсмену. Трассу необходимо было преодолеть в три этапа, продемонстрировав скорость, технику выполнения упражнений и уровень выносливости. Все спортсмены были распределены по семи возрастным категориям, а также выделена отдельная группа для начинающих спортсменов-любителей.
Ростовскую область на турнире представили воспитанники клуба “Суворов” Люба и Толя Семеновы. Они выступали в возрастных группах 11–12 и 5–6 лет. Люба Семенова заняла первое место в своей категории, а ее младший брат стал бронзовым призером соревнований в своей.
Подготовку к турниру ребята проходят в Суворовском жилом районе, где расположена тренировочная база Федерации гонок с препятствиями Ростовской области, к которой и относится спортивный клуб “Суворов”.
Федерация гонок с препятствиями Ростовской области была основана в 2020 году и стала первой организацией, развивающей этот вид спорта в России. С ее появлением началось развитие гонок с препятствиями на юге страны. Очень большую поддержку в этом процессе оказало объединение “ВКБ-Новостройки” — застройщик Суворовского района. Благодаря особенностям рельефа местности здесь совместно со спортсменами была создана велобеговая трасса “Горный манеж”. Общая протяженность круга составляет 4,5 километра, а набор высоты — 125 метров, что делает трассу подходящей для проведения спортивных стартов. Также во дворах двух домов Суворовского установлены единственные в Ростове-на-Дону “суперниндзя-площадки”, которые доступны для всех жителей района.
Сегодня этот относительно новый вид спорта активно развивается в самом молодом жилом районе Ростова-на-Дону благодаря инициативе спортсменов и поддержке застройщика. Следить за новостями донских гонок с препятствиями можно в группе в соцсети “ВКонтакте” (https://vk.com/donskiegonki), в телеграм-канале (https://t.me/suvorovteam) и на сайте (http://kazakirace.ru ).