На Дону зафиксировали снижения заболеваемости гриппа и ОРВИ

В Ростовской области за неделю наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом свидетельствуют данные регионального Роспотребнадзора на 31 марта.

Специалисты отмечают, что заболеваемость ниже эпидемических порогов на 43,4% и на 8,4% ниже уровня минувшей недели.
В структуре расшифрованных вирусов на вирусы гриппа приходится 2,9%, доминирует вирус гриппа А. На респираторные вирусы негриппозной этиологии (аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус) – 97,1%.

Самыми распространенными оказались метапневмовирусы и риновирусы.
