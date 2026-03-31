Ростовчане смогут пронаблюдать десятки падающих звезд в апреле

Жители Ростова-на-Дону в апреле увидят яркий метеорный поток Лириды. Подробнее рассказал заведующий обсерваторией парка Горького Николай Дёмин.

С 16 апреля метеорный поток перейдет в активную фазу. Десятки падающих звезд можно будет увидеть в ночь на 22 апреля. Лириды отличаются непредсказуемыми колебаниями активности – в некоторые годы происходят резкие всплески, во время которых можно пронаблюдать до сотни «падающих звёзд» в час.

- Главным астрономическим событием наступающего месяца, конечно, является период активности метеорного потока Лириды, - отмечает Николай Дёмин. - Кроме метеорного потока на небосводе можно будет увидеть 3 апреля планету Меркурий.

18 апреля ожидается еще одно редкое астрономическое явление: Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун выстроятся в линию на утреннем небе. Для лучшего наблюдения рекомендуется выйти на улицу примерно за полчаса до рассвета.
Фото: Дондей
Еще по теме:

