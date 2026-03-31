Жителям Ростова рассказали, кому добавят скидку по ОСАГО, а кому придется платить больше

Цены на страховку для автовладельцев изменятся с 1 апреля 2026 года. Это связано с ежегодной корректировкой коэффициента бонус-малус (КБМ).Этот коэффициент — одна из величин, по которым считается размер стоимости ОСАГО. Отражает он то, насколько водитель склонен инициировать аварии. Начинающему водителю присваивают КБМ в 1,17. За десять лет без аварий можно получить скидку на страхование почти в 55%, добившись коэффициента бонус-малус в 0,46. Тем, кого больше трех раз за год признали виновником аварии, наоборот придется при продлении ОСАГО заплатить больше почти на 300% — коэффициент составит 3,92.Учитывается поведение водителя с 31 марта прошлого года по 1 апреля текущего. Процесс расчета автоматический. Если водитель не согласен с размером КБМ, он может его оспорить. Однако придется доказать, что его поведение на дороге было безаварийным.