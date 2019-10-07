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На международном турнире по бильярду победу одержал 18-летний ростовчанин

На международном турнире по бильярду победу одержал 18-летний ростовчанин
Бильярдист из Ростова выиграл на международном турнире по бильярду. Соревнования прошли в Грузии, в Батуми.

На «Кубок дружбы» съехались 44 участника из Азербайджана, Грузии, Украины, России, Беларуси, Литвы, Германии, Армении и Кыргызстана. Россию представляли два ростовчанина - братья Иосиф и Марк Абрамовы.

Марку всего десять лет, и он только начал нарабатывать опыт в соревнованиях. Иосиф, 18-летний спортсмен, уже успел одержать победу на десятках турниров. «Кубок дружбы» не стал для него исключением. В финале он сразился с мастером спорта из Украины Юрием Смирновым. Обыграв соперника, Абрамов стал победителем соревнований. Третье место разделили грузинские спортсмены Паата Хмаладзе и Георгий Димитрадзе.

Иосиф Абрамов за последние три года выиграл три чемпионата и четыре Кубка мира, был первым на множестве международных турниров. Это позволило ему уже в 18 лет получить звание мастера спорта международного класса.

Тем временем в Волгограде проходил турнир по бильярду, где Ростов представлял заслуженный мастер спорта Никита Ливада. В финале он уступил казанцу Сергею Горыславцу.

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