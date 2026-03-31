АО «Птицефабрика Белокалитвинская» признана банкротом. Это решение было принято Арбитражным судом Ростовской области и опубликовано 30 марта в его картотеке.Иск о банкротстве подал ООО «КБК-Экспорт», который занимается оптовыми закупками пшеницы, кукуруз, бобовых и масленичных культур. Компания обратилась в суд с требованием признать птицефабрику банкротом еще в декабре 2025 года из-за долга более 20 миллионов рублей, возникшего в результате невыполнения обязательств по оплате поставленной продукции.Финансовые проблемы птицефабрики усугубились в последние годы из-за управленческих ошибок, что привело к множеству исков от различных компаний. Нехватка средств не позволила предприятию выполнить свои обязательства перед кредиторами.АО «Птицефабрика Белокалитвинская» расположена в поселке Сосны Белокалитвинского района Ростовской области. С 1996 года предприятие специализировалось на производстве и реализации товарного яйца, мяса бройлеров, полуфабрикатов и субпродуктов.