Трое футболистов «Ростова» вошли в состав сборной России



В состав сборной России по футболу вошли трое спортсменов «Ростова». Как сообщает пресс-служба клуба, они примут участие в отборных матчах к Евро-2020 против Кипра и Сан-Марино.



В сборную из «жёлто-синих» вошли вратарь Сергей Песьяков, защитник Евгений Чернов и полузащитник Алексей Ионов.



Матч с Сан-Марино состоится 8 июня, встреча с командой Кипра — 11 июня.



Отметим, что матчи отборочного тура проходят в течение года — с марта 2019-го по март 2020-го. Групповой этап завершится 19 ноября, в марте пройдут игры плей-офф.