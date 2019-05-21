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Трое футболистов «Ростова» вошли в состав сборной России

Трое футболистов «Ростова» вошли в состав сборной России
В состав сборной России по футболу вошли трое спортсменов «Ростова». Как сообщает пресс-служба клуба, они примут участие в отборных матчах к Евро-2020 против Кипра и Сан-Марино.

В сборную из «жёлто-синих» вошли вратарь Сергей Песьяков, защитник Евгений Чернов и полузащитник Алексей Ионов.

Матч с Сан-Марино состоится 8 июня, встреча с командой Кипра — 11 июня.

Отметим, что матчи отборочного тура проходят в течение года — с марта 2019-го по март 2020-го. Групповой этап завершится 19 ноября, в марте пройдут игры плей-офф.

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