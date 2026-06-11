Супругу экс-совладельца «Ростовводоканала» обязали вернуть драгоценности и швейцарские часы

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Супруга экс-совладельца «Ростовводоканала» должна передать финансовому управляющему ценное имущество, включая эксклюзивные драгоценности и швейцарские часы. Такое решение принял Арбитражный суд Северо-Западного округа, отклонив апелляцию Светланы Светлицкой.Ранее это имущество было изъято в рамках уголовного дела против Станислава Светлицкого, однако позднее было возвращено его супруге. Светлицкая утверждала, что драгоценности и часы были якобы проданы "с рук" при переезде семьи на Кипр. Однако суд не нашел подтверждений этим заявлениям, отметив отсутствие каких-либо доказательств продажи, сведений о покупателях, сумме сделки и способах её осуществления.Согласно решению суда Светлицкая обязана передать финансовому управляющему следующие ценности:Комплект украшений с сапфирами, бриллиантами и изумрудами.Браслет с бриллиантами и рубинами.Комплект серег и колец с жемчугом.Более сотни драгоценных камней, включая танзаниты, аквамарины, топазы и опалы.Девять швейцарских часов известных брендов, таких как Ulysse Nardin, Audemars Piguet, Blancpain, Breguet и Daniel Roth. Стоимость некоторых из них оценивается в несколько миллионов рублей.Список ценностей был сформирован на основании документов Следственного комитета.