Трех жителей Ростовской области подозревают в краже 2,7 тонны металла из грузового поезда

Фото: УТ МВД России по СКФО

В Ростовской области задержали группу подозреваемых в крупной краже с грузового поезда.Как предварительно установило следствие, трое жителей Новочеркасска в возрасте от 26 до 36 лет приехали к станции Локомотивстрой и вскрыли запорное устройство контейнера одного из поездов. Пока никто не видел, они в несколько подходов вынесли больше 140 чушек.Общий вес похищенного составил 2,7 тонны, а сумма ущерба — свыше 730 тысяч рублей.Металл мужчины сдали в пункт приема лома, а деньги потратили на себя.Как сообщили в УТ МВД России по СКФО, возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере группой лиц». Двоих поместили под стражу, один отпущен под подписку о невыезде.Расследование продолжается.