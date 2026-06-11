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Трех жителей Ростовской области подозревают в краже 2,7 тонны металла из грузового поезда

Трех жителей Ростовской области подозревают в краже 2,7 тонны металла из грузового поезда


В Ростовской области задержали группу подозреваемых в крупной краже с грузового поезда.

Как предварительно установило следствие, трое жителей Новочеркасска в возрасте от 26 до 36 лет приехали к станции Локомотивстрой и вскрыли запорное устройство контейнера одного из поездов. Пока никто не видел, они в несколько подходов вынесли больше 140 чушек.

Общий вес похищенного составил 2,7 тонны, а сумма ущерба — свыше 730 тысяч рублей.

Металл мужчины сдали в пункт приема лома, а деньги потратили на себя.

Как сообщили в УТ МВД России по СКФО, возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере группой лиц». Двоих поместили под стражу, один отпущен под подписку о невыезде.

Расследование продолжается.
Фото: УТ МВД России по СКФО
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