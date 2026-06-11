Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Капитана теплохода оштрафовли за столкновение с воротами ростовского шлюза

Капитана теплохода оштрафовли за столкновение с воротами ростовского шлюза

Капитан теплохода оштрафован за столкновение с воротами шлюза в Ростовской области. В результате нарушения управлением судном теплоход протаранил ворота шлюза № 2 Кочетовского гидроузла, что привело к значительному материальному ущербу.

По данным следствия, во время захода в шлюз капитан судна не справился с управлением из-за нарушений в работе двигателей. Это привело к столкновению носовой частью теплохода с воротами гидротехнического сооружения. Сумма причиненного ущерба оценивается более чем в 31 миллион рублей.

Против капитана было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом…". В результате рассмотрения дела суд вынес решение о назначении виновному крупного штрафа.

Данный инцидент стал очередным напоминанием о важности строгого соблюдения правил безопасности на водном транспорте, особенно при выполнении сложных маневров в условиях шлюзования.
Фото: МСУТ СК России
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика