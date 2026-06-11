С начала купального сезона в Ростовской области утонули семь человек

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области с начала купального сезона утонули семеро. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.Всего за прошедшие сутки спасатели нашли в водоемах два тела. Первый случай произошел в хуторе Колузаево. Известно, что 9 июня местный житель решил поплавать с друзьями, а домой он не вернулся. Через сутки тело вытащили на берег.Еще одна трагедия произошла в поселке Зимовники на реке Малая Куберле. 44-летний мужчина зашел поплавать в реке, но выплыть уже не смог. Тело на берег достали спасатели.