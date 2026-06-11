Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

С начала купального сезона в Ростовской области утонули семь человек

С начала купального сезона в Ростовской области утонули семь человек
В Ростовской области с начала купального сезона утонули семеро. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Всего за прошедшие сутки спасатели нашли в водоемах два тела. Первый случай произошел в хуторе Колузаево. Известно, что 9 июня местный житель решил поплавать с друзьями, а домой он не вернулся. Через сутки тело вытащили на берег.

Еще одна трагедия произошла в поселке Зимовники на реке Малая Куберле. 44-летний мужчина зашел поплавать в реке, но выплыть уже не смог. Тело на берег достали спасатели.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика