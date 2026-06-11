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Донской рыбак поймал метрового гиганта - белого амура

Донской рыбак поймал метрового гиганта - белого амура
Донской рыбак поймал метрового гиганта - белого амура. Подробнее о своем трофее рассказал Виталий Шульга из Новочеркасска.

Виталий рыбачил на реке Дон. Мужчина взял приманку на крючок - бутерброд (кукурузка-пенка-кукурузка). Обычно на нее клюет сазан, однако в этот раз такое лакомство приглянулось белому амуру.

— «Донская торпеда» весом 10 килограммов, — рассказывает Виталий. — Амур попался на бутерброд с кукурузкой, пенкой и кукурузкой. Честно говоря, это стало для меня неожиданностью. Я впервые поймал амура на эту приманку.

Белый амур из семейства карповых. Он может вырасти до полутора метров в длину и весить несколько десятков килограммов. Самый крупный белый амур в мире и России может достигать веса около 40 килограммов. Эту рыбу можно поймать не только в Дону, но и в других реках нашей страны.
Фото: Виталий Шульга
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