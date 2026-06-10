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Ростовчанка Екатерина Тарасенко поймала огромного сазана нестандартным методом. Она поделилась подробностями этого события в социальных сетях.Екатерина — опытная рыбачка, а ее супруг Сергей Тарасенко также является заядлым рыбаком. Они часто рыбачили вместе, и Екатерина увлеклась этим занятием. Благодаря опыту она приблизилась к рекордам мужа.В Веселовском водохранилище Екатерина планировала поймать хищную рыбу на специальную приманку. Однако на ее удочку попался неожиданный трофей."На силиконовую приманку, имитирующую добычу, попался мирный сазан, - рассказывает Екатерина. - Его вес составил 7,5 килограмма. Это были невероятный улов и захватывающая борьба. Если бы не муж, я бы вряд ли смогла вытащить такую рыбу самостоятельно".Сергей помог Екатерине вытащить сазана из воды. После девушка сделала несколько фотографий со своим трофеем.