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В Ростовской области прогнозируют дожди с градом 11 июня

В Ростовской области прогнозируют дожди с градом 11 июня
На Ростовскую область обрушились дожди с градом 11 июня. Об этом рассказали синоптики Северо-Кавказкого УГМС.

По данным синоптиков, в течение дня следует ожидать дождь с грозой. В отдельных районах также сильный дождь с градом и ветром до 20-23 метров в секунду. Столбики термометров ночью прогреются до +15…+20 градусов, а местами - до +9 градусов. Днем потеплеет до +23…+28 градусов, местами будет жарко - до +33 градусов.

Отметим, что в регионе также действует высокая пожароопасность.
Фото: Rostov.ru
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