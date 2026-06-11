В Ростовской области прогнозируют дожди с градом 11 июня

Фото: Rostov.ru

На Ростовскую область обрушились дожди с градом 11 июня. Об этом рассказали синоптики Северо-Кавказкого УГМС.По данным синоптиков, в течение дня следует ожидать дождь с грозой. В отдельных районах также сильный дождь с градом и ветром до 20-23 метров в секунду. Столбики термометров ночью прогреются до +15…+20 градусов, а местами - до +9 градусов. Днем потеплеет до +23…+28 градусов, местами будет жарко - до +33 градусов.Отметим, что в регионе также действует высокая пожароопасность.