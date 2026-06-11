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За свалку на сельхозземлях в Шолоховском районе собственник заплатил почти 700 тысяч рублей

За свалку на сельхозземлях в Шолоховском районе собственник заплатил почти 700 тысяч рублей
По решению суда с собственника земельного участка в Шолоховском районе Ростовской области взыскано порядка 700 тысяч рублей за вред, причиненный почвам в результате складирования отходов. Данная информация была предоставлена пресс-службой регионального Управления Россельхознадзора.

В марте текущего года специалисты ведомства в ходе проверки выявили на одном из участков района незаконную свалку. Горы бытового и твердого мусора оказались разбросаны на территории площадью более 9,8 тысячи квадратных метров, что является сельхозземлей.

После отбора и экспертизы проб почвы было установлено значительное превышение предельно допустимой концентрации опасного вещества первого класса. Сумма ущерба, нанесенного плодородному слою земли, была оценена в 690 тысяч рублей.

Суд удовлетворил исковые требования Россельхознадзора. Собственнику земельного участка придется выплатить указанную сумму в бюджет Шолоховского муниципального района в качестве возмещения причиненного материального ущерба.
Фото: Россельхознадзор Ростовской области
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