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В центре Ростова с места пожара эвакуировали десять человек

В центре Ростова с места пожара эвакуировали десять человек
В центре Ростова с места пожара эвакуировали десять человек, как сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар произошел 10 июня на улице Красных Зорь. Огонь охватил два частных дома и хозяйственную постройку, распространившись на площадь в 500 квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия.

Предварительной причиной возгорания назвали утечку бытового газа.

Все жители были эвакуированы, информации о пострадавших пока нет. Пожар удалось потушить, открытое горение ликвидировано.
Фото: МЧС РО
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