Фото: МЧС РО

В центре Ростова с места пожара эвакуировали десять человек, как сообщили в региональном управлении МЧС.Пожар произошел 10 июня на улице Красных Зорь. Огонь охватил два частных дома и хозяйственную постройку, распространившись на площадь в 500 квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия.Предварительной причиной возгорания назвали утечку бытового газа.Все жители были эвакуированы, информации о пострадавших пока нет. Пожар удалось потушить, открытое горение ликвидировано.