Фото: Правительство Ростовской области

В Ростове тысячи выпускников сдают ЕГЭ по физике и обществознанию. 11 июня 11-классники пишут экзамены по выбору.Отметим, что среди выпускников самым популярным предметом по выбору стало обществознание — пишут 41% школьников. На втором месте по популярности идут информатика и физика (по 21%), биология (19%), история и химия (14%), а замыкает список английский язык (10,3%).Для получения аттестата по физике необходимо набрать минимум 36 баллов, а для поступления в вуз — не менее 41 балла. По обществознанию для аттестата требуется минимум 41 балл, а для вуза — 45 баллов.Всего на участие в едином государственном экзамене зарегистрировались более 16 тысяч школьников.