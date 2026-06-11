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В Ростове тысячи выпускников сдают ЕГЭ по физике и обществознанию

В Ростове тысячи выпускников сдают ЕГЭ по физике и обществознанию
В Ростове тысячи выпускников сдают ЕГЭ по физике и обществознанию. 11 июня 11-классники пишут экзамены по выбору.

Отметим, что среди выпускников самым популярным предметом по выбору стало обществознание — пишут 41% школьников. На втором месте по популярности идут информатика и физика (по 21%), биология (19%), история и химия (14%), а замыкает список английский язык (10,3%).

Для получения аттестата по физике необходимо набрать минимум 36 баллов, а для поступления в вуз — не менее 41 балла. По обществознанию для аттестата требуется минимум 41 балл, а для вуза — 45 баллов.

Всего на участие в едином государственном экзамене зарегистрировались более 16 тысяч школьников.
Фото: Правительство Ростовской области
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