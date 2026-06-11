Проспект Михаила Нагибина в Ростове сковала пробка 3,7 километра из-за ДТП

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Проспект Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону сковала пробка 3,7 километра из-за аварии. Водители начали сообщать об аварии на дороге с 11:00.По предварительным данным, возле дома № 14/1 столкнулись малотоннажный грузовик и автобус. ДПС перекрыли две левые полосы. На правых движение затрудняют дорожные работы. В сторону Кировского района движение стоит почти полностью от улицы Омской до кольца, а с Ворошиловского проспекта начинается отдельная пробка из-за другого ДТП. Проехать в сторону стадиона СКА легче, заторы от кольца кончаются после проспекта Ленина. Водители на Ленина тоже застряли из-за аварии в левом ряду между Нагибина и Новаторов.Общий уровень пробок в городе на 12:00 оценивается в пять баллов.