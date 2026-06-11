Президент назначил двух судей и председателя в суды Ростовской области

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Президент Российской Федерации произвел кадровые назначения в судебной системе Ростовской области. Председателем Ленинского районного суда Ростова-на-Дону назначена Виктория Желдакова, а судьями Ростовского областного суда стали Евгения Сало и Марина Саницкая.Виктория Желдакова возглавила Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. До своего назначения в донскую столицу Виктория Желдакова с 2000 года занимала должность судьи Туапсинского городского суда Краснодарского края.Судебную коллегию Ростовского областного суда пополнили Евгения Сало и Марина Саницкая.Евгения Сало прошла путь от секретаря судебного заседания. После работы секретарем в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону (с 2006 года) она продолжила свою карьеру помощником судьи в этом же суде, затем в Гуковском и Азовском городских судах. С 2016 года Евгения Сало работала помощником судьи Ростовского областного суда. В декабре 2018 года она была назначена мировым судьей в Семикаракорский судебный район, а в 2021 году избрана на эту должность без ограничения срока полномочий. В 2022 году указом Президента РФ Евгения Сало была назначена судьей Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону.Марина Саницкая обладает 20-летним стажем работы в юриспруденции. Начав свою карьеру в качестве секретаря и помощника судьи в Ростовском областном и Советском районных судах Ростова-на-Дону, она в 2017 году была назначена мировым судьей в Советском районе города. С 2021 года Марина Саницкая занимала должность судьи Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.