Фото: приют Феникс

Волонтеры Ростовской области спасают кошку с тяжелыми переломами ребер и челюсти. Животное нашли на одной из заправок в городе Азове в плачевном состоянии: с рваными ранами, открытым переломом челюсти и переломами ребер.История спасения началась с того, что случайные прохожие нашли беззащитное животное. Шокированные увиденным, они приняли решение не оставлять кошку на произвол судьбы и отвезли ее в ближайшую ветеринарную клинику. Там врачи, проведя рентген, подтвердили страшные опасения: множественные переломы и раны требовали немедленного хирургического вмешательства. Стоимость операции оказалась непосильной для обычных граждан.Приют «Феникс» города Азова взял на себя спасение животного, которое находилось в критическом состоянии с крайне низким давлением. Кошку незамедлительно доставили в специализированную клинику в Ростове-на-Дону. Опытный ветеринарный врач успешно провел операцию, восстановив челюсть и установив специальную трубку (фагостому) для питания.Сейчас кошка находится на этапе выздоровления. Однако, впереди ее ждет долгий путь лечения и реабилитации.