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Ростовчанку Анастасию Костенко раскритиковали в комментариях после публикации видео с Дмитрием Тарасовым.Многодетная мама поделилась роликом с Дмитрием Тарасовым в своих аккаунтах. В видео модель рассказала о своих отношениях и отметила, что она и её муж настолько разные, что эксперты по отношениям, вероятно, давно бы решили, что их брак обречён.- Вот что триггерит людей сильнее всего: мы не играем в идеальную пару. Мы можем спорить, взрываться, молчать, уходить в себя. Но когда дело доходит до настоящего, мы становимся рядом так, как многие даже не умеют, — отметила ростовская модель.Тем не менее Анастасия подчеркнула, что, несмотря на 10 лет совместной жизни, их чувства остаются сильными.Однако подписчики не разделили её энтузиазма. Многие выразили усталость от постоянных демонстраций чувств со стороны модели и её мужа.«Когда-нибудь эта женщина перестанет всем доказывать, что у них с мужем любовь, но это не точно», «Такой вайб деревенский», «Анастасия 10-й год не устает доказывать», «Жалкие, наигранные» — написали пользователи.Досталось также и фигуре модели. Многие пользователи отметили, что она переборщила с диетами и выглядит крайне худой.