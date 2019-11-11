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Сразу восемь игроков «Ростова» отправились в национальные сборные

Сразу восемь игроков «Ростова» отправились в национальные сборные
В расположение своих национальных сборных отправились восемь игроков футбольного клуба «Ростов». Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе «жёлто-синих».

Нападающий Элдор Шомуродов в составе команды Узбекистана сыграет с Саудовской Аравией и Палестиной в рамках матчей квалификации чемпионата мира-2022. Встречи пройдут 14 и 19 ноября.

Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков вместе со сборной России сыграют в заключительных матчах Евро-2020. Команда сыграет с Бельгией и Сан-Марино.

Болгарам поможет Ивелин Попов. Он выйдет на поле 14 ноября в товарищеском матче с Парагваем, затем — в заключительном матче отбора Евро с Чехией.

В состав сборной Исландии отправится Рагнар Сигурдссон. «Викинги» сыграют с Турцией и Молдавией.

Два матча предстоят сборной Казахстана. С командой на поле выйдет Бактиер Зайнутдинов. Их соперники — Сан-Марино и Шотландия.

«Молодёжку» сборной России поддержит Данил Глебов. Ему предстоят матч квалификации Евро-2021 с Латвией, а также выезд в Сербию.

В состав молодёжной сборной Швеции поедет Деннис Хаджикадунич. Команда 19 ноября встретится с Ирландией.

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