Игрок «Ростова» Виктор Мелехин вошел в топ-10 лучших молодых футболистов России
Футболист «Ростова» Виктор Мелехин вошел в десятку лучших футболистов чемпионата России до 21 года по итогам минувшего сезона.
Защитник дончан с 12 баллами занял восьмую позицию премии от «Чемпионата». Победителем стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, который набрал 162 балла.
Отметим, Виктор Мелехин в сезоне-2025/26 отметился двумя голами в 28 встречах. По информации портала Transfermarkt, стоимость футболиста равна 3 миллионам евро.