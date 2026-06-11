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Игрок «Ростова» Виктор Мелехин вошел в топ-10 лучших молодых футболистов России

Игрок «Ростова» Виктор Мелехин вошел в топ-10 лучших молодых футболистов России

Футболист «Ростова» Виктор Мелехин вошел в десятку лучших футболистов чемпионата России до 21 года по итогам минувшего сезона.

Защитник дончан с 12 баллами занял восьмую позицию премии от «Чемпионата». Победителем стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, который набрал 162 балла.

Отметим, Виктор Мелехин в сезоне-2025/26 отметился двумя голами в 28 встречах. По информации портала Transfermarkt, стоимость футболиста равна 3 миллионам евро.
Фото: ФК «Ростов»
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