Шесть гандболисток из «Ростов-Дона» выступят в составе сборной России

Шесть игроков ГК «Ростов-Дон» отправятся на сбор национальной команды России. На квалификационные поединки перед ЧМ по гандболу-2021 отправятся вратарь Виктория Калинина, атакующие Юлия Манагарова, Владлена Бобровникова, Анна Сень, Ксения Макеева, а также игрок линии защиты Анна Вяхирева.Отборочный этап начнется для России 16 апреля гостевым матчем с Турцией. Встреча состоится в городе Аксарай. Ответный поединок запланирован 20 апреля в Москве.Женская сборная России по гандболу четыре раза становилась чемпионом мира. Последний раз этот титул гандболистки получили в 2009 году. А в 2016 национальная сборная выиграла олимпийский турнир.