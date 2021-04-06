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Шесть гандболисток из «Ростов-Дона» выступят в составе сборной России

Шесть гандболисток из «Ростов-Дона» выступят в составе сборной России
Шесть игроков ГК «Ростов-Дон» отправятся на сбор национальной команды России. На квалификационные поединки перед ЧМ по гандболу-2021 отправятся вратарь Виктория Калинина, атакующие Юлия Манагарова, Владлена Бобровникова, Анна Сень, Ксения Макеева, а также игрок линии защиты Анна Вяхирева.

Отборочный этап начнется для России 16 апреля гостевым матчем с Турцией. Встреча состоится в городе Аксарай. Ответный поединок запланирован 20 апреля в Москве.

Женская сборная России по гандболу четыре раза становилась чемпионом мира. Последний раз этот титул гандболистки получили в 2009 году. А в 2016 национальная сборная выиграла олимпийский турнир.

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