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На чемпионат мира по гандболу отправятся восемь спортсменок из Ростова

На чемпионат мира по гандболу отправятся восемь спортсменок из Ростова
Восемь спортсменок клуба «Ростов-Дон» попали в состав сборной России. Девушки примут участие в чемпионате мира, который стартует 30 ноября в Японии.

Тренерский штаб национальной команды во главе с Амбросом Мартином утвердил список из 16 гандболисток. Ровно половина спортсменок — из клуба «Ростов-Дон». За сборную России будут играть Кристина Кожокарь, Анна Седойкина, Владлена Бобровникова, Полина Кузнецова, Анна Вяхирева, Анна Сень, Ксения Макеева и Юлия Манагарова. Вне основного состава осталась Валерия Маслова. По данным Федерации гандбола России, каждая команда может по ходу соревнований сделать три замены.

Первая игра для россиянок состоится 30 ноября с командой из Китая. Начало встречи — в 12 часов по московскому времени.

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