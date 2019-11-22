Ростовские гандболистки в составе сборной России выиграли турнир Seoul Cup



Гандболистки клуба «Ростов-Дон» в составе сборной России обыграли команду из Кореи. Наши девушки завершили победой товарищеский турнир Seoul Cup. Заключительный матч состоялся 25 ноября.



В соревнованиях участвовали сборные России, Кореи, Сербии и Венгрии. На протяжении всего турнира россиянки были на лидирующих позициях. Сначала подопечные Амброса Мартина обыграли команды из Венгрии (со счётом 29:25) и Сербии (со счётом 43:25). Теперь они одолели кореянок — 29:22. В матче приняли участие девять гандболисток «Ростов-Дона»: Валерия Маслова, Владлена Бобровникова, Полина Кузнецова, Кристина Кожокарь, Анна Сень, Ксения Макеева, Анна Седойкина, Юлия Манагарова и Анна Вяхирева.



Счёт в матче открыла Анна Вяхирева — она «распечатала» ворота соперниц уже на первой минуте игры. Сборная Кореи не отставала, и на протяжении первого тайма счёт был равным. Вскоре после начала линейная Ксения Макеева покинула площадку после падения. На перерыв спортсменки ушли с минимальным отрывом в счёте — 11:10 в пользу России.



В начале второго тайма хозяйки площадки немного вырвались вперёд, но после дубля Юлии Манагаровой россиянки вышли вперёд на три мяча. К концу игры корейские гандболистки явно уже остались без сил и ослабили натиск. Россиянки пользовались каждой ошибкой соперниц. Итог — наша сборная выиграла в товарищеском турнире Seoul Cup со счётом 29:22.



Следующий турнир для сборной России — чемпионат мира — начнётся 30 ноября в Японии.