Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Ростовские гандболистки в составе сборной России выиграли турнир Seoul Cup

Ростовские гандболистки в составе сборной России выиграли турнир Seoul Cup
Гандболистки клуба «Ростов-Дон» в составе сборной России обыграли команду из Кореи. Наши девушки завершили победой товарищеский турнир Seoul Cup. Заключительный матч состоялся 25 ноября.

В соревнованиях участвовали сборные России, Кореи, Сербии и Венгрии. На протяжении всего турнира россиянки были на лидирующих позициях. Сначала подопечные Амброса Мартина обыграли команды из Венгрии (со счётом 29:25) и Сербии (со счётом 43:25). Теперь они одолели кореянок — 29:22. В матче приняли участие девять гандболисток «Ростов-Дона»: Валерия Маслова, Владлена Бобровникова, Полина Кузнецова, Кристина Кожокарь, Анна Сень, Ксения Макеева, Анна Седойкина, Юлия Манагарова и Анна Вяхирева.

Счёт в матче открыла Анна Вяхирева — она «распечатала» ворота соперниц уже на первой минуте игры. Сборная Кореи не отставала, и на протяжении первого тайма счёт был равным. Вскоре после начала линейная Ксения Макеева покинула площадку после падения. На перерыв спортсменки ушли с минимальным отрывом в счёте — 11:10 в пользу России.

В начале второго тайма хозяйки площадки немного вырвались вперёд, но после дубля Юлии Манагаровой россиянки вышли вперёд на три мяча. К концу игры корейские гандболистки явно уже остались без сил и ослабили натиск. Россиянки пользовались каждой ошибкой соперниц. Итог — наша сборная выиграла в товарищеском турнире Seoul Cup со счётом 29:22.

Следующий турнир для сборной России — чемпионат мира — начнётся 30 ноября в Японии.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.