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В ДТП с люксовой иномаркой в Ростове погиб 26-летний водитель скутера

В ДТП с люксовой иномаркой в Ростове погиб 26-летний водитель скутера
В результате дорожно-транспортного происшествия в Ростове погиб 26-летний водитель скутера. Информацию об этом предоставили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась днём 14 июня на улице Мурлычева, 14. Как выяснили в ведомстве, водитель скутера марки «Ямаха» при повороте направо не предоставил преимущество проезда. В тот момент по дороге следовал 40-летний автомобилист за рулём «БМВ». Произошло столкновение иномарки и двухколёсного транспорта.

От полученного удара скутер отбросило на припаркованный рядом автомобиль «Мерседес-Бенц». Полученные водителем скутера травмы оказались смертельными — он скончался в больнице.
Фото: Donday
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