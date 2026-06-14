В ДТП с люксовой иномаркой в Ростове погиб 26-летний водитель скутера

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Ростове погиб 26-летний водитель скутера. Информацию об этом предоставили в региональной Госавтоинспекции.Авария случилась днём 14 июня на улице Мурлычева, 14. Как выяснили в ведомстве, водитель скутера марки «Ямаха» при повороте направо не предоставил преимущество проезда. В тот момент по дороге следовал 40-летний автомобилист за рулём «БМВ». Произошло столкновение иномарки и двухколёсного транспорта.От полученного удара скутер отбросило на припаркованный рядом автомобиль «Мерседес-Бенц». Полученные водителем скутера травмы оказались смертельными — он скончался в больнице.