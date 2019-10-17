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Шесть гандболисток клуба «Ростов-Дон» вызваны в сборную России

Шесть гандболисток клуба «Ростов-Дон» вызваны в сборную России
В национальную команду отправятся шесть игроков гандбольного клуба «Ростов-Дон». Тренировочные сборы пройдут в Новогорске с 21 по 27 октября.

Список спортсменок, которые отправятся в расположение сборной России, утвердил тренерский штаб национальной команды во главе с Амбросом Мартином. В Новогорск отпавятся Юлия Манагарова, Кристина Кожокарь, Валерия Маслова, Ксения Макеева, Владлена Бобровникова и Ирина Никитина. Также на помощь Амбросу Мартину отправится тренер по физической подготовке «Ростов-Дона» Евгений Тимирбулатов.

Донские гандболистки полетят в Новогорск практически сразу после матча с датским «Эсбьергом». Игра состоится 19 октября на гостевой площадке. Наши спортсменки уже прибыли в Данию, где проводят тренировки перед матчем.

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