Шесть гандболисток клуба «Ростов-Дон» вызваны в сборную России



В национальную команду отправятся шесть игроков гандбольного клуба «Ростов-Дон». Тренировочные сборы пройдут в Новогорске с 21 по 27 октября.



Список спортсменок, которые отправятся в расположение сборной России, утвердил тренерский штаб национальной команды во главе с Амбросом Мартином. В Новогорск отпавятся Юлия Манагарова, Кристина Кожокарь, Валерия Маслова, Ксения Макеева, Владлена Бобровникова и Ирина Никитина. Также на помощь Амбросу Мартину отправится тренер по физической подготовке «Ростов-Дона» Евгений Тимирбулатов.



Донские гандболистки полетят в Новогорск практически сразу после матча с датским «Эсбьергом». Игра состоится 19 октября на гостевой площадке. Наши спортсменки уже прибыли в Данию, где проводят тренировки перед матчем.