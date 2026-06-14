Рыбак едва не утонул на пробитой лодке в Ростовской области

Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».

На Веселовском водохранилище утром 14 июня едва не произошла трагедия. Рыбака, оказавшегося в воде из-за внезапной пробоины в надувной лодке, чудом спасли. Об этом сообщили в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».Инцидент произошел в середине дня. Резиновая лодка, в которой находился мужчина, получила течь. Менее чем за минуту плавсредство оказалось под водой, оставив рыбака один на один с водной стихией. Цепляясь за остатки лодки, мужчина отчаянно боролся за свою жизнь.К счастью, его крики о помощи были услышаны. Спасатели, патрулировавшие акваторию водохранилища, вовремя прибыли на место происшествия. Мужчину удалось благополучно поднять на борт спасательного судна и доставить на берег. Помимо спасения самого рыбака, спасатели также вытащили поврежденную лодку, взяв ее на буксир.Данный случай вновь акцентирует внимание на необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют всем любителям водных видов отдыха придерживаться следующих правил:Всегда надевайте спасательный жилет. Это самое надежное средство, способное спасти жизнь в критической ситуации.Тщательно проверяйте свое плавсредство перед каждым выходом на воду. Важно убедиться в его полной целостности и исправности.Не выходите на воду в одиночку. Наличие компаньона может стать решающим фактором в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.