Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Силы ПВО отразили атаку дронов в Ростовской области вечером 14 июня

Силы ПВО отразили атаку дронов в Ростовской области вечером 14 июня
Вечером 14 июня силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Ростовской области. По данным Министерства обороны Российской Федерации, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территориями страны в общей сложности 104 дрона.

Беспилотники сбили в период с 14:00 до 21:00 над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика