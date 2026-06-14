Силы ПВО отразили атаку дронов в Ростовской области вечером 14 июня
Вечером 14 июня силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Ростовской области. По данным Министерства обороны Российской Федерации, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территориями страны в общей сложности 104 дрона.
Беспилотники сбили в период с 14:00 до 21:00 над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.