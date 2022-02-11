Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Ростовские гандболисты победили «Динамо-СШОР»

Ростовские гандболисты победили «Динамо-СШОР»
Очередным соперником была третья команда из системы астраханского «Динамо». В обоих матчах ожидаемо два очка забрали подшефные Вячеслава Есауленко.

Хотя в первом матче были некоторые трудности. Молодые каспийцы составили неплохую конкуренцию более опытным игрокам – всего 13:11 после первой части поединка. Но во второй половине матча «жёлто-синие» уже не оставили сопернику шансов. Итог – крупная победа, 29:16. Самым полезным был Кирилл Тимченко – 6 мячей. Михаил Погорелов, Антон Шпилько и Михаил Сокол забили по 4 гола. У «Динамо-СШОР» Богдан Бадмаев и Артём Вавилин забросили по 4 мяча.

Второй матч сложился для хозяев площадки значительно легче. В первом тайме «ДГТУ-Лидер» вырвался вперёд - 21:11. А второй тайм уже не нёс в себе интриги. В результате ещё одна победа ростовчан – 36:21. Больше всех забили Михаил Соколов (8), Михаил Погорелов (7), Андрей Лысенко (4), Андрей Гордеев (4) и Антон Шпилько (4). У динамовцев Глеб Пономарь отличился 7 раз.

Очередные матчи «жёлто-синие» проведут 19 и 20 февраля в Белгороде, против «Технолога-Спартак». Пока в таблице первенства России среди команд Высшей Лиги «ДГТУ-Лидер» занимает 5-е место из 6. В случае двух побед может подняться на 4-ю строчку.
Фото: ДГТУ-Лидер.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.