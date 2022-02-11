Ростовские гандболисты победили «Динамо-СШОР»

Фото: ДГТУ-Лидер.

Очередным соперником была третья команда из системы астраханского «Динамо». В обоих матчах ожидаемо два очка забрали подшефные Вячеслава Есауленко.Хотя в первом матче были некоторые трудности. Молодые каспийцы составили неплохую конкуренцию более опытным игрокам – всего 13:11 после первой части поединка. Но во второй половине матча «жёлто-синие» уже не оставили сопернику шансов. Итог – крупная победа, 29:16. Самым полезным был Кирилл Тимченко – 6 мячей. Михаил Погорелов, Антон Шпилько и Михаил Сокол забили по 4 гола. У «Динамо-СШОР» Богдан Бадмаев и Артём Вавилин забросили по 4 мяча.Второй матч сложился для хозяев площадки значительно легче. В первом тайме «ДГТУ-Лидер» вырвался вперёд - 21:11. А второй тайм уже не нёс в себе интриги. В результате ещё одна победа ростовчан – 36:21. Больше всех забили Михаил Соколов (8), Михаил Погорелов (7), Андрей Лысенко (4), Андрей Гордеев (4) и Антон Шпилько (4). У динамовцев Глеб Пономарь отличился 7 раз.Очередные матчи «жёлто-синие» проведут 19 и 20 февраля в Белгороде, против «Технолога-Спартак». Пока в таблице первенства России среди команд Высшей Лиги «ДГТУ-Лидер» занимает 5-е место из 6. В случае двух побед может подняться на 4-ю строчку.