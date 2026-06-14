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Взрыв колеса привел к жесткому ДТП на трассе в Ростовской области

Взрыв колеса привел к жесткому ДТП на трассе в Ростовской области
На трассе «Ростов - Семикаракорск - Волгодонск» произошло жесткое ДТП с пострадавшим. Причиной аварии, по предварительным данным, стал внезапный взрыв колеса.

Инцидент произошел днем 14 июня на 18-м километре федеральной автодороги. По данным Госавтоинспекции Ростовской области, 22-летний водитель, управлявший «Хендэ Акцент», двигался в направлении города Волгодонск. В этот момент у автомобиля лопнуло колесо, что привело к потере управления. Машину занесло, и она на полном ходу врезалась в тросовое ограждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные повреждения. Молодой человек был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции региона.
Фото: Соцсети
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