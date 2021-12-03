Ростовские баскетболисты «БАРС-РГЭУ» победили «Челбаскет»

Фото: «БАРС-РГЭУ»

Хотя победа далась ростовчанам намного труднее, нежели днём ранее. «Челбаскет» явно учёл свои ошибки в первой игре.В первой десятиминутке «БАРС-РГЭУ» уступает 4 очка (18:22), но во второй обгоняет соперника. На большой перерыв клубы ушли при счёте 38:36, вся борьба была ещё впереди. Третья часть поединка прошла с преимуществом гостей (12:20). В четвёртой четверти «жёлто-синие» всё-таки вернули себе лидерство и переломили ход неудачно складывающегося матча. Итог – «валидольная» победа, 77:73, интрига жила до последних секунд.По личным показателям самыми продуктивными у «жёлто-синих» стали Дмитрий Прокин (17 баллов), Илья Луппо (14) и Павел Бугаенко (13). Среди «овчарок» лучшим стал Александр Кузнецов, который набил 28 очков.В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «Русичи» (Курск) обыграли дома «Динамо-МГТУ» (Майкоп) - 115:88, «Новомосковск» был сильнее «Динамо» (Ставрополь) - 87:79, «Металлург» (Магнитогорск) победил в гостях «Чебоксарских Ястребов» - 79:73, а «Тамбов» переиграл «Нефтехимик» (Тобольск) - 83:71.8 и 9 декабря ростовчане сразятся на своём паркете с «Металлургом» из Магнитогорска.