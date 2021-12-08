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Ростовские баскетболисты второй раз уступили «Металлургу»

Ростовские баскетболисты второй раз уступили «Металлургу»

Увы, ростовская команда вновь не смогла победить. Хотя начало получилось хорошим – «жёлто-синие» долго вели в счёте. После первого отрезка вечера хозяева паркета были впереди - 26:22. Во второй четверти гости были опаснее. Прямо перед большим перерывом, буквально с сиреной, ростовчане забили трёхочковый и почти сравняли счёт – 47:48. Третья часть матча осталась за командой гостей – клуб из Челябинской области оторвался в счёте и больше ростовчан уже не подпустил. Итог – победа «Металлурга», 91:80.

По индивидуальной статистике, у ростовчан самыми эффективными стали Евгений Маринин (23 очка), Илья Луппо (15 оков и 11 подборов – «дабл-дабл») и Владислав Гусак (14). У гостей бывший ростовчанин Сергей Болотских «настрелял» 19 очков.

В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «Нефтехимик» (Тобольск) превзошёл «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 86:64, «Русичи» (Курск) разгромили «Динамо» (Ставрополь) - 123:94, «Динамо-МГТУ» (Майкоп) было сильнее «Новомосковска» - 94:86, а «Чебоксарские Ястребы» победили «Челбаскет» (Челябинск) - 79:76.

Очередные игры подшефные Михаила Старовойтова проведут на выезде против липецкого «МицуБАСКЕТ» 18-19 декабря.
Фото: БАРС-РГЭУ
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