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Ростовчанка заняла второе место на Всероссийском турнире по вольной борьбе

Ростовчанка заняла второе место на Всероссийском турнире по вольной борьбе
Спортсменка из Ростова-на-Дону завоевала серебряную медаль на Всероссийском турнире по вольной борьбе. Соревнования проходили в Красноярске.

Турнир собрал 278 борцов из России, Казахстана и Республики Северная Македония. Ростовскую область представляла Натиа Сванидзе. Девушка уверенно дошла до финала. В последнем поединке она уступила сопернице из Хакасии. По итогам соревнований Натиа заняла второе место, получив свою первую медаль в 2020 году.

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