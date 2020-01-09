Ростовчанка заняла второе место на Всероссийском турнире по вольной борьбе
Спортсменка из Ростова-на-Дону завоевала серебряную медаль на Всероссийском турнире по вольной борьбе. Соревнования проходили в Красноярске.
Турнир собрал 278 борцов из России, Казахстана и Республики Северная Македония. Ростовскую область представляла Натиа Сванидзе. Девушка уверенно дошла до финала. В последнем поединке она уступила сопернице из Хакасии. По итогам соревнований Натиа заняла второе место, получив свою первую медаль в 2020 году.