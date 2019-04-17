Ростовчанка завоевала золото на международном турнире по вольной борьбе в Испании



Ростовская спортсменка заняла первое место на международном турнире по вольной борьбе. Состязания «Torneo Internacional Sub Jovenes Promesas 2019» проходили в Испании.



Ростовчанка Марина Симонян поднялась на первую ступень пьедестала. Она выступала в категории до 57 килограммов.



Ранее Марина заняла второе место на Чемпионате России по борьбе. В сентябре прошлого года девушка стала третьей на международном турнире в Беларуси. Как видим, Симонян усердно тренируется, и её труды наглядно видны по тому, как стремительно она одерживает новые победы.