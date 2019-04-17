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Ростовчанка завоевала золото на международном турнире по вольной борьбе в Испании

Ростовчанка завоевала золото на международном турнире по вольной борьбе в Испании
Ростовская спортсменка заняла первое место на международном турнире по вольной борьбе. Состязания «Torneo Internacional Sub Jovenes Promesas 2019» проходили в Испании.

Ростовчанка Марина Симонян поднялась на первую ступень пьедестала. Она выступала в категории до 57 килограммов.

Ранее Марина заняла второе место на Чемпионате России по борьбе. В сентябре прошлого года девушка стала третьей на международном турнире в Беларуси. Как видим, Симонян усердно тренируется, и её труды наглядно видны по тому, как стремительно она одерживает новые победы.

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