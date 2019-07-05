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Спортсменка из Ростова заняла третье место на соревнованиях по вольной борьбе

Спортсменка из Ростова заняла третье место на соревнованиях по вольной борьбе
Спортсменка из Ростова-на-Дону Марина Симонян взяла бронзу на международных состязаниях по вольной борьбе. Соревнования проходили в испанском Мадриде с 5 по 7 июля. Соответствующую информацию опубликовали на сайте «Федерации спортивной борьбы России».

Принять участие в состязаниях приехали девушки со всех уголков планеты. 22-летняя Марина Симонян боролась в весовой категории до 55 килограммов. Поединки проходили по круговой системе.

В первой схватке ростовчанка выиграла у польки Алисии Кзызович, во второй одержала верх над спортсменкой из Бразилии, но затем проиграла россиянке Марине Гуровой. В итоге ростовчанка Симонян завоевала бронзу.

- Борьбой занимаюсь с 12 лет. За это время удалось получить опыт, который и помог победить на соревнованиях. Теперь предстоит показать высокий результат на состязаниях в Польше, - рассказала ростовчанка.

Отметим, что Марина тренируется в Ростовском областном училище олимпийского резерва.

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