«Ростов» не сумел одолеть ослабленный «Оренбург», но забронировал себе место в еврокубках

Ростовчане атаковали весь матч, но так и не смогли выиграть – 0:0.После возобновления чемпионата «Ростов» уже потерял две строчки в турнирной таблице. Матч против терпящего бедствие «Оренбурга» мог несколько поправить положение. У «Оренбурга» большие проблемы – последний раз он побеждал ещё в начале марта, а последний свой гол забил в середине марта. Из-за вируса уральцы на два матча не смогли собраться вовсе, и теперь прочно осели на последней ступени турнирной таблицы. «Ростов» же остаётся в зоне еврокубков и вполне может и должен бороться хотя бы за четвёртое место – сам бог велел побеждать. Но не вышло.С первых же минут «Оренбург» ушёл в глухую оборону, а об атаке, казалось, и не помышлял. «Жёлто-синие» много атаковали, но опасности в этих атаках было недостаточно. В первые минуты перевес по владению мячом был 75/25 в пользу «Ростова». Ближе к перерыву «бело-синие» отчасти отодвинули игру от своих ворот. Команда гостей никак не могла взломать оборону хозяев. В некоторых эпизодах все десять полевых игроков команды хозяев были в своей штрафной.Второй тайм был примерно таким же – «Ростов» много атаковал, но мало мог создать опасности. «Оренбург» играл от обороны, иногда, совсем редко, выбрасывая контратаки. В итоге счёт так и не был открыт – 0:0.В других матчах тура столичный «Локомотив» разошёлся миром с «Уфой» (1:1), с тем же счётом в Москве сыграли ЦСКА и казанский «Рубин», а «Динамо» обыграло на своём поле самарские «Крылья Советов» – 2:0.У «Ростова» теперь 44 очка, которые позволяют ему при любых раскладах уже не опуститься ниже пятого места, которое даёт путёвку в Лигу Европы.До конца чемпионата осталось сыграть два матча: 16 июля на выезде – против «Рубина» (Казань) и 22 июля дома – против «Зенита» (Санкт-Петербург).