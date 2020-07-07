«Ростов» уступил на своём поле «Уфе»

После возобновления чемпионат «Ростов» никак не может нащупать свою игру. В этот раз предстояло побороться с середняком РПЛ – в турнирной таблице ЦСКА уже подобрался вплотную и грозил сместить жёлто-синих с четвёртого места.Подопечные Валерия Карпина здорово начали – больше владели мячом, да и вообще вели себя по-хозяйски. «Уфа» играла от обороны и ждала своего шанса. На 29-й минуте счёт был открыт. Ростовчане разыграли образцовый угловой. Точная подача Евгения Чернова, и Деннис Хаджикадунич забивает головой – 1:0. В конце тайма Эльдор Шомуродов упал в штрафной соперника – было похоже на пенальти. Однако арбитр после просмотра видео решил, что 11-метрового удара тут нет.Во втором тайме VAR понадобился ещё несколько раз. На 65-й минуте Хорен Байрамян сфолил в своей штрафной – пенальти. Даниил Фомин хладнокровно переиграл Сергея Песьякова и сравнял счёт, 1:1. Гол вытекал из рисунка игры – команда гостей здорово прибавила после перерыва и вполне наиграла на гол. Дальше – больше. Через десять минут «Уфа» и вовсе вышла вперёд. Вячеслав Кротов замкнул хороший прострел – 1:2, никто из защитников «Ростова» помешать не сумел. Дальше гости закрылись, устроив эшелонированную оборону. Ростовчане так и не смогли сравнять счёт. Итог – поражение команды Валерия Карпина 1:2.После этого поражения «Ростов» опустился на пятое место в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги. В других матчах тура столичный ЦСКА обыграл на выезде «Оренбург» 4:0, «Спартак» (Москва) и «Локомотив» (Москва) разошлись миром 1:1, а новоявленный чемпион «Зенит» (Санкт-Петербург) со счётом 2:1 обыграл ФК «Сочи».