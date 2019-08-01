«Ростов» и «Урал» сыграли вничью



Перед матчем главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был признан лучшим тренером месяца в РПЛ. Под его руководством «желто-синие» начали сезон с двух побед (2:1 - против «Оренбурга» дома и 3:2 - против тульского «Арсенала» в гостях) и одного ничейного результата (против московского «Спартака», 2:2). Это позволяло «Ростову» перед туром занимать второе место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» тоже начал неплохо – пятое место и шесть набранных баллов.



В начале игры небольшим территориальным преимуществом владели ростовчане. Однако счет открыли не они. Успех уральцам принес прорыв по правому флангу. Николай Димитров выполнил простую подачу в штрафную площадь, где Андрей Панюков в борьбе с защитником отправил мяч в сетку – 1:0. «Желто-синие» создали несколько опаснейших моментов, но забить до перерыва не удалось.



Вторая часть игры подарила зрителям яркий открытый футбол и несколько забитых мячей. На 67-й минуте свой третий гол в сезоне забил Элдор Шомуродов. Забитому мячу предшествовала красивая комбинация с участием Хорена Байрамяна, Романа Еременко и Алексея Козлова. За десять минут до конца матча уральцы вновь повели в счете. После грубейшей ошибки центральных защитников «Ростова» Владимир Ильин без помех «пробил» Песьякова – 2:1. Гол не был логичным, что и подтвердилось через несколько минут, когда «желто-синие» второй раз за вечер сравняли счет. Вышедший на замену Бьорн Сигурдарссон забил первый свой гол в сезоне. Голевую передачу сделал Роман Еременко. Итог – боевая ничья - 2:2.



Подшефные Валерия Карпина набирают 8 очков и пока остаются на втором месте в РПЛ. Следующий свой матч они проведут дома, против «Крыльев Советов» (Самара), 12 августа.