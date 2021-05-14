«Ростов-Дон» уступил ЦСКА в первом матче финала Суперлиги со счетом 23:30

После вылета из Лиге Чемпионов ростовчанки частично могли спасти сезон победой в чемпионате страны. Но первый матч финальной серии сложился для «донских красавиц» из рук вон плохо. Московский ЦСКА впервые в своей истории одолел «Ростов-Дон» и сделал большой шаг к чемпионству.В первые минуты гости мало в чём уступали хозяйкам. Однако примерно с середины первого тайма ЦСКА сделал мощнейший рывок и оставил жёлто-чёрных далеко позади. «Армейки» забрасывали по два, три или даже четыре мяча подряд, а ростовчанки могли ответить только лишь одиночными вымученными голами. На отдых коллективы ушли при счёте 15:8 в пользу москвичек.Во втором тайме ростовчанки прибавили. Необходимо было хотя бы сократить разницу в счёте и спасти интригу, но ЦСКА явно не был намерен разбазаривать добытое преимущество. К концу игры «Ростов-Дон» смог только лишь немного приблизиться. Итог – горькое поражение подопечных Пера Юханссона, 23:30.Самым результативным игроком встречи стала Екатерина Ильина – 7 попаданий. Ростовчанка Юлия Манагарова забросила больше всех в составе гостей (6 голов), но процент реализации непривычно низок для такого мастера – 46%.Ответная игра намечена на 23 мая. В последней игре сезона «Ростов-Дону» необходимо выигрывать с разницей в 8 и более мячей.