Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл ЦСКА



В Москве состоялся матч между гандбольными клубами «Ростов-Дон» и ЦСКА. Команды встретились на площадке впервые в истории. Игра состоялась 12 ноября.



С самого начала спортсменки играли довольно грубо. Счёт открыли хозяева, но донская гандболистка Анна Вяхирева быстро дала им ответ. На четвёртой минуте одну из москвичек удалили с площадки за фол. «Ростов-Дон» завладел небольшим преимуществом и оторвался от соперника на три мяча. Однако спортсменки ЦСКА постоянно догоняли дончанок. Первая половина встречи окончилась со счётом 10:12 в пользу «Ростов-Дона».



Во втором тайме голкипер москвичек атаковал игрока за пределами вратарской зоны и получил красную карточку. Спортсменку удалили с поля до конца матча. Всё время наши гандболистки вели в счёте, одна Анна Вяхирева забила шесть мячей и отдала восемь голевых передач. Итог игры — 20:25 в пользу гостей.



В следующем матче, который состоится 16 ноября, «Ростов-Дон» сыграет с румынским «Бухарестом».