ГК «Ростов-Дон» одолел московский ЦСКА

Столичный ЦСКА совсем недавно ворвался в российский гандбол. И клуб сразу же окрестили главным конкурентом «Ростов-Дона» на внутрироссийской арене. И это звание себя оправдывает на все сто процентов - ЦСКА действительно пока что самая сильная команда в российской Суперлиге, если не учитывать «Ростов-Дон».В матче не могли участвовать наиболее ценные игроки команд – Дарья Дмитриева у ЦСКА и Анна Вяхирева у «Ростов-Дона». Но даже без них составы двух противоборствующих сторон смотрелись очень сильно. «Желто-черные» отлично стартовали и повели 4:1. Однако затем москвички забили трижды кряду, а потом еще четырежды. В итоге «красно-синие» вышли вперёд 8:5. Эту разницу гостьи сберегли до перерыва – 7:10 после тридцати минут матча. Казалось, назревает сенсация.В начале второй части вечера «Ростов-Дон» быстро выровнял счет и даже вырвался вперед – 12:11. Но ЦСКА моментально отреагировал и вновь завладел преимуществом. «Армейки» к середине тайма впереди 17:14. В решающие мгновения «Ростов-Дон» все же оказался собраннее и добыл победу – три гола подряд и вот 21:20. Ростовчанки опять переигрывают москвичек.Главной забивной силой донского клуба в этой игре стала Полина Кузнецова (6 мячей из 6 бросков и все 60 минут без отдыха) и француженка Грас Заади (5 точных бросков). У ЦСКА больше всех набросала Екатерина Ильина – 7 попаданий. Также нельзя не отметить ростовского голкипера Галину Габисову – 46% отраженных бросков (15 из 32), да ещё и один забитый гол.Свой очередной матч ростовчанки сыграют 25 февраля в родных стенах с московским «Лучом».